Manchester United vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 12 de marzo en la jornada 29 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los vuelva a meter a zona de Champions, pero tendrán que recibir a un Tottenham que saldrá decidido a salir con vida de su dura visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Tottenham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Manchester United vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña complicada que pone en duda su boleto a la próxima Champions League, ya que después de 28 jornadas suman 13 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones, en casa es vital ganar.

Los Red Devils vienen de una durísima derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester City siendo aplastados 4-1 y dejando muchas dudas.

Por su parte, el Tottenham ha tenido un torneo irregular con muchos altibajos, por lo que saben que necesitan apretar si quieren el boleto a Champions. Ellos suman 14 victorias, 3 empates y 9 descalabros con un par de juegos pendientes.

Los Spurs llegan motivados ya que en la jornada pasada recibieron al Everton logrando aplastarlos 5-0 con doblete de Harry Kane y anotaciones de Heung-min Son y Sergio Reguilón, así como un autogol.

Tanto el Manchester United como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la menta puesta en la próxima Champions y para ello es vital ganar; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 47 puntos, mientras que los Spurs son séptimos con 45 unidades y dos juegos pendientes en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Tottenham.

Last modified: marzo 11, 2022

