Written by: marzo 14, 2026 Béisbol

Puerto Rico vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Puerto Rico vs Italia

¡Choque de trenes en Houston! Este sábado, el Daikin Park se prepara para el duelo más nivelado de los cuartos de final: Puerto Rico frente a la sorprendente Italia y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico. 

Es un partido de pronóstico reservado donde el ganador volará directo a las semifinales en Miami.

El ‘Team Rubio‘ llega con la mejor efectividad de todo el torneo y la hazaña de no haber permitido un solo cuadrangular en la fase de grupos. Hoy, Yadier Molina manda a la loma a su as Seth Lugo con la misión de silenciar a una ofensiva que viene inspirada.

Los Boricuas, sin embargo, cerraron su grupo con una derrota 3-2 ante Canadá el pasado martes, lo que los rezagó a la segunda posición.

Pero mucho ojo con Italia, que ha sido el ‘matagigantes’ de este Clásico tras vencer a Estados Unidos y México. Con un poder zurdo impresionante liderado por Vinnie Pasquantino y su ritual del café expreso después de cada jonrón, los italianos buscan hacer historia y meterse por primera vez en las semifinales.

¿Podrá el pitcheo impecable de Puerto Rico frenar el poder italiano o la ‘Azzurra’ dará otra campanada mundial?

Nuestro pronóstico: Será un duelo de pocas carreras que se definirá por la mínima. Gana Italia 4-3 en otra sorpresa histórica. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 14, 2026
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