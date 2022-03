Pumas vs New England EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Concachampions 2022

Concachampions 2022

Gran partido nos espera este miércoles 16 de marzo en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2022, cuando los Pumas busquen aprovechar su condición de local intentando conseguir la gran remontada, pero la realidad es que luce complicado ante un New England que llega con una gran ventaja listos para firmar su boleto en CU.

Hora y Canal Pumas vs New England

Sede: Estadio Universitario, CDMX, México

Hora: 8:15 pm de México. 6:15 pm PT / 9:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Centroamérica.

Pumas vs New England en VIVO

El cuadro de los Pumas ha tenido una campaña irregular viniendo a menos en la Liga MX tras sumar 4 duelos sin victoria y par de descalabros consecutivos. El pasado sábado visitaron al Cruz Azul siendo superados 2-1 para quedar en el décimo puesto de la tabla general.

Por su parte, el New England ha tenido un arranque de temporada irregular en la MLS con un triunfo, un empate y una derrota, pero el descalabro justamente llegó el pasado sábado siendo superados 2-3 por el Real Salt Lake, a pesar de que en 62 minutos ganaban 2-0 con goles de Emmanuel Boateng y Jozy Altidore.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado miércoles en Gillette Stadium. En aquel choque el Revolution se llevó un contundente triunfo 3-0 con doblete de Adam Buksa y uno más de Sebastian Lletget, para perfilar la clasificación, aunque nada esta definido todavía.

Tanto los Pumas como el New England saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pensar en la clasificación, aunque la realidad es que el Revolution es amplio favorito al llegar con una gran ventaja, sería una proeza si la UNAM logra remontar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Pumas vs New England.

