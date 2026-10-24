Pumas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Pumas vs Tigres EN VIVO Jornada 14 Liga MX Apertura 2026!



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¡Todo o nada en el Olímpico Universitario! Pumas y Tigres se enfrentan en un partido dramático que podría definir el futuro de ambos equipos en la lucha por la Liguilla. Los universitarios buscarán aprovechar la localía para recuperarse de sus últimos tropiezos, mientras que los felinos de Nuevo León llegan obligados a reaccionar si no quieren complicar todavía más sus aspiraciones de mantenerse con vida en el torneo.

La presión está al máximo y no hay margen para cometer errores. Pumas ocupa el onceavo lugar de la tabla general con 16 puntos, mientras que Tigres aparece en la decimocuarta posición con 14 unidades. Ambos están al borde de la eliminación, por lo que dejar escapar puntos en esta jornada podría tener consecuencias devastadoras.

¿Cómo llega Pumas al partido contra Tigres?

Los Pumas de la UNAM afrontan este compromiso con la obligación de darle una respuesta a su afición después de caer 2-0 ante Santos Laguna. La derrota frenó sus aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación y volvió a evidenciar las dificultades que ha tenido el equipo para mantener la regularidad.

El conjunto capitalino suma apenas una victoria en sus últimos seis partidos, una estadística preocupante cuando la temporada regular entra en su etapa decisiva. Con 16 puntos y ubicado en el puesto once, Pumas necesita reaccionar cuanto antes para evitar que sus posibilidades de avanzar a la Liguilla se desvanezcan.

Además, el equipo tendrá que afrontar este duelo con una ausencia importante en la defensa: Nathan Silva estará suspendido. Su baja representa un desafío adicional para una zaga que deberá mantenerse concentrada frente a un ataque de Tigres con suficiente talento para aprovechar cualquier desajuste.

En el aspecto ofensivo, los universitarios buscarán asumir la iniciativa y hacer valer su condición de locales. César ‘Chino’ Huerta y Uriel Antuna serán fundamentales para generar desequilibrio por las bandas, superar a sus marcadores y encontrar espacios para servir balones a Robert Morales.

La velocidad y la capacidad de desborde de los extremos pueden convertirse en las principales armas de Pumas para lastimar a los regiomontanos. Sin embargo, el equipo necesitará acompañar esa propuesta con contundencia frente al arco y una mayor concentración defensiva.

En un encuentro donde una derrota podría resultar decisiva, los universitarios están obligados a mostrar personalidad desde el silbatazo inicial.

Tigres busca mantenerse con vida en la pelea por la Liguilla

Del otro lado, Tigres llega al Olímpico Universitario con una situación todavía más comprometida. Los felinos ocupan el decimocuarto lugar con 14 puntos y acumulan dos jornadas sin ganar, una racha que necesitan cortar si quieren conservar sus aspiraciones de clasificación.

La derrota ante León a mitad de semana incrementó la presión sobre el equipo regiomontano. Ahora, visitar a Pumas representa una oportunidad para recuperarse, aunque el margen de error es prácticamente inexistente.

Tigres cuenta con futbolistas capaces de cambiar el rumbo de un partido, pero deberá demostrar que puede transformar su calidad individual en resultados. La necesidad de sumar podría llevar al equipo a buscar el protagonismo, aunque tampoco puede descuidar su zona defensiva ante un rival que tiene velocidad por los costados.

Juan Brunetta y Fernando Gorriarán serán piezas importantes para conectar las líneas, controlar el mediocampo y generar oportunidades de gol. Su capacidad para distribuir el balón y encontrar espacios será fundamental para alimentar los ataques de Diego Lainez y Rodrigo Aguirre.

Lainez puede aportar desequilibrio y profundidad, mientras que Aguirre tendrá la responsabilidad de aprovechar las ocasiones que se presenten en el área rival.

Para los regiomontanos, el reto será encontrar el equilibrio entre la urgencia de atacar y la necesidad de evitar errores que puedan condenarlos. Una derrota complicaría seriamente su panorama, así que la concentración será indispensable durante los 90 minutos.

Claves del Pumas vs Tigres

La primera gran batalla estará en las bandas. Pumas intentará explotar la velocidad de César ‘Chino’ Huerta y Uriel Antuna, mientras que Tigres deberá cerrar los espacios y evitar que los extremos universitarios encuentren tiempo para levantar la cabeza y buscar a Robert Morales.

El mediocampo también será determinante. Si Brunetta y Gorriarán consiguen imponer condiciones, Tigres podría generar oportunidades a través de la posesión y las asociaciones ofensivas. Pumas, por su parte, necesitará presionar con inteligencia y aprovechar las transiciones para sorprender a los visitantes.

Otro factor importante será el comportamiento de las defensas. La suspensión de Nathan Silva representa una baja sensible para los universitarios, que tendrán que reorganizarse para contener las llegadas de Tigres. Del lado regiomontano, evitar desconcentraciones será clave para no conceder oportunidades en un partido donde cada gol puede marcar la diferencia.

Finalmente, la presión psicológica jugará un papel fundamental. Ambos equipos saben que están obligados a sumar y que una derrota podría dejarlos en una posición crítica. Esa urgencia puede traducirse en un partido intenso, con disputas en cada sector de la cancha y pocas concesiones.

Pronóstico Pumas vs Tigres: ¿Quién ganará?

Todo apunta a un enfrentamiento muy equilibrado entre dos equipos que llegan necesitados de una victoria. Pumas tendrá el respaldo de su afición y buscará tomar la iniciativa, pero su irregularidad reciente genera dudas sobre su capacidad para dominar durante todo el encuentro.

Tigres, por su parte, cuenta con talento suficiente para hacer daño mediante Brunetta, Gorriarán, Lainez y Aguirre. Sin embargo, los regiomontanos también llegan presionados por sus últimos resultados y necesitarán mejorar su rendimiento para llevarse los tres puntos.

La tensión podría provocar que ambos equipos prioricen no cometer errores, especialmente durante los primeros minutos. Aun así, la urgencia de ganar hará que el partido tenga momentos de ida y vuelta y oportunidades para los dos lados.

Nuestro pronóstico para el Pumas vs Tigres es un empate 1-1.

Esperamos un encuentro cerrado, disputado y con mucha intensidad, en el que ambos conjuntos consigan marcar, pero ninguno encuentre la contundencia necesaria para quedarse con la victoria. El reparto de puntos dejaría a los dos con la obligación de buscar resultados favorables en sus siguientes compromisos.

¿Qué está en juego en el Olímpico Universitario?

Para Pumas, ganar significaría llegar a 19 puntos y dar un paso importante para recuperar terreno en la lucha por la clasificación. Para Tigres, una victoria lo llevaría a 17 unidades y le permitiría acercarse a su rival directo.

En cambio, una derrota podría representar un golpe muy duro para cualquiera de los dos, especialmente por la cercanía del cierre de la temporada regular. Por eso, este partido se perfila como una auténtica final anticipada para dos clubes que no pueden permitirse otro tropiezo.

El Olímpico Universitario será el escenario de una batalla en la que la presión, la intensidad y la efectividad tendrán un peso enorme. Pumas intentará hacer valer su localía, mientras que Tigres buscará demostrar que todavía tiene argumentos para competir por un lugar en la Liguilla.

Last modified: octubre 24, 2026