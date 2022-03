App Concachampions 2022

Los Pumas dieron una muestra de su grandeza logrando vencer al New England desde el punto penal en la vuelta de los Cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2022.

El partido arrancó con unos Pumas volcados al ataque, apenas a los 7 minutos Juan Dinenno saco bombazo peligroso, los minutos pasaban con un New England parado atrás, al 25 Rogerio sacó remate de cabeza que estuvo cerca, la presión rindió frutos al 33 cuando Rogerio sirvió a Juan Dinenno que no perdonó el 1-0, al 43 Rogerio reventaba el poste, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo apenas a los 3 minutos Rogerio sirvió otra vez a Dinenno que ponía el 2-0, New England se veía superado y al 58 Sebastián Saucedo marcaba el 3-0 con el que igualaban el global, tras eso hubo tensión, ambos equipos tuvieron oportunidades de ganar, pero nos teníamos que ir a los penales.

Carles Gil abrió la serie poniendo al frente al New England, pero el Palermo Ortíz ponía el empate a uno. DeJuan Jones y Alan Mozo ponía el 2-2. Alfredo Talavera se vestía de héroe deteniendo el cobro de McNamara, pero el Chispa Velarde también fallaba ante un gran lance de Edwards. Lletget la volaba de manera increíble y Nico Freire no fallaba para el 2-3. Jozy Altidore ponía el 3-3, pero Juan Dinenno no perdonaba el de la clasificación.

Así, los Pumas firmaron su boleto a las semifinales de la Concachampions donde se medirán al Cruz Azul, mientras el New England quedó eliminado. La UNAM recibirá a Necaxa el sábado en la Liga MX. Pumas 3-0 New England.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Pumas vs New England 3(4)-0(3) Concachampions 2022

