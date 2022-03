Napoli vs Udinese EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2021-22

Serie A

Se abren las emociones de la jornada 30 de la Serie A 2021-2022 este sábado 19 de marzo con un gran duelo donde el Napoli buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en carrera por el título, pero tendrán que recibir al Udinese que intentará dar la campanada en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Udinese

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Udinese en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una buena campaña manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, pero saben que en casa no pueden fallar en la lucha por el título. Después de 29 jornadas suman 18 victorias, 6 empates y han caído derrotados en 5 duelos.

Gli Azzurri viene de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Hellas Verona logrando superarlos 1-2 con doblete de Victor Osimhen, con Chucky Lozano como titular.

Por su parte, el Udinese ha tenido un buen torneo con respecto a sus objetivos que es salvarse del descenso. Ellos suman 6 triunfos, 12 empates y 9 descalabros, con un par de juegos pendientes.

Friulani viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a la Roma en un duelo que parecían ganar con gol de Nahuel Molina, sin embargo un penal al 90+4 selló el 1-1 final.

Tanto el Napoli como el Udinese saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri es sublíder con 60 puntos, mientras que el Friulani es catorceavo con 30 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Udinese.

