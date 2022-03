Middlesbrough vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final FA Cup 2021-2022

Premier League 2021-2022

Se abren las emociones de los cuartos de final de la FA Cup 2021-2022 este sábado 19 de marzo cuando el Middlesbrough busque aprovechar su condición de local para dar la campanada ante un Chelsea que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Riverside.

Hora y Canal Middlesbrough vs Chelsea

Sede: Estadio de Riverside, Middlesbrough, Teesside, Inglaterra

Hora: 5:15 pm de Reino Unido. 11:15 am de México y Centroamérica. 12:15 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:15 am PT / 12:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Middlesbrough vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Middlesbrough ha tenido una buena temporada en la Championship donde marchan en la séptima posición. Llegan de un buen triunfo el pasado martes cuando visitaron al Birminghan City doblegándolos 0-2 con goles de Aaron Connolly y Folarin Balogun.

El Boro dio la gran campanada en la ronda pasada de la Copa donde dejaron eliminado al Tottenham en tiempos extra con solitaria anotación de Josh Coburn.

Por su parte, el Chelsea ha sido uno de los protagonistas en Europa ya que el pasado miércoles lograron su boleto a cuartos de final de la Champions League al vencer 1-2 al Lille en Francia, mientras que en la Premier League marchan terceros de la general.

Los Blues sufrieron en la quinta ronda de la Copa donde visitaron al Luton teniendo que venir de atrás en un par de ocasiones para ganar 2-3 con goles de Saúl Ñíguez, Timo Werner y Romelu Lukaku.

Tanto el Middlesbrough como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar el ansiado boleto a semifinales. En los pronósticos los Blues son favoritos, pero el Boro está en casa y va por la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Middlesbrough vs Chelsea.

Middlesbrough vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final FA Cup 2021-2022

Last modified: marzo 18, 2022

Etiquetas: Canal Middlesbrough vs Chelsea