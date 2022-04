Seattle vs New York EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Concachampions 2022

Concachampions 2022

Buen partido tendremos este miércoles 6 de abril en la ida de las semifinales de la CONCACAF Champions League 2022, cuando el Seattle Sounders busque aprovechar su condición de local para pegar primero al recibir al New York City FC que intentará salir con vida de su dura visita al Lumen Field.

Hora y Canal Seattle vs New York

Sede: Lumen Field, Seattle, Washington, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México.

Canal: Fox Sports en México. TUDN en Estados Unidos.

Seattle vs New York en VIVO

El cuadro del Seattle ha tenido un arranque de temporada irregular en la MLS donde marchan novenos de la Conferencia Oeste con 2 triunfos, un empate y 2 derrotas. El pasado domingo vencieron 1-2 al Minnesota.

Los Sounders dieron un golpe de autoridad en los cuartos de final de la competencia donde se midieron al León logrando perfilar la clasificación al ganar en casa 3-0, mientras que, como visitans, lograron empatar 1-1 para contundente global 4-1.

Por su parte, el New York City ha empezado la temporada de manera muy complicada en la MLS con un triunfo, un empate y 3 partidos perdidos en 5 fechas. El pasado sábado cayeron 2-1 en su visita al Toronto.

El NYCFC no la pasó nada bien en los cuartos de final de la Concachampions donde se midieron al Comunicaciones logrando ganar 3-1 en la ida, pero en la vuelta cayeron 4-2 logrando clasificar únicamente por el «gol de visitante» tras igualar 5-5 en el global.

Tanto el Seattle como el New York saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pegar primero en esta serie que luce muy cerrada, por lo que la condición de local es vital. Los Sounders son ligeros favoritos, pero los Citizens intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Seattle vs New York.

Seattle vs New York EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Concachampions 2022

Last modified: abril 5, 2022

Etiquetas: Canal Seattle vs New York