Seattle Sounders vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

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La CONCACAF Champions Cup define a sus semifinalistas y el Seattle Sounders FC recibe a Tigres UANL este miércoles en el Lumen Field, en un duelo donde la tensión estará al máximo.

El conjunto mexicano llega con ventaja de 2-0 en el marcador global, pero la serie aún no está cerrada, especialmente considerando la dificultad de jugar en territorio estadounidense.

Tigres, con ventaja y experiencia para manejar la serie

El equipo de la UANL atraviesa un buen momento tras golear a Club Deportivo Guadalajara en la Liga MX, resultado que reforzó su confianza.

Con figuras como Juan Brunetta, quien brilló con un doblete, los felinos buscarán administrar su ventaja con inteligencia.

La experiencia de Tigres en instancias decisivas será clave para manejar la presión y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

Seattle Sounders, obligado a una remontada en casa

Por su parte, Seattle Sounders sabe que no tiene margen de error. El equipo estadounidense no logró marcar como visitante en la ida, lo que complica sus aspiraciones.

Sin embargo, jugar en casa siempre es un factor a su favor. El ambiente, el clima y la cancha sintética convierten a Seattle en un rival especialmente peligroso.

Además, los Sounders ya han demostrado en el pasado que pueden competir al máximo nivel en este torneo.

Pronóstico Seattle Sounders vs Tigres

Se espera un partido intenso, con Seattle buscando el gol desde los primeros minutos y Tigres apostando por el orden defensivo y el contragolpe.

El desarrollo del encuentro podría favorecer a los locales, pero la ventaja global será determinante.

Pronóstico: victoria de Seattle Sounders 2-1, pero clasificación de Tigres.

La gran incógnita será si Seattle logra acercarse a la remontada o si los felinos confirman su condición de favoritos al título.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 15, 2026