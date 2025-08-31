Inter Miami vs Seattle Sounders EN VIVO Hora y Canal Apple TV Por Internet Final Leagues Cup 2025

Leagues Cup

La Final de la Leagues Cup 2025 se jugará este domingo 31 de agosto en el Lumen Field, con un duelo espectacular entre Seattle Sounders e Inter Miami de Lionel Messi.

Seattle Sounders busca su primer título

El conjunto de Seattle llega por segunda ocasión consecutiva a la gran final del torneo. En semifinales superaron con autoridad al LA Galaxy por 2-0, confirmando su gran momento.

Su camino incluyó una histórica goleada de 7-0 sobre Cruz Azul en fase de grupos, además de eliminar al Puebla en penales. Ahora, los dirigidos por Brian Schmetzer quieren alzar por primera vez la Leagues Cup frente a su afición.

Inter Miami quiere el bicampeonato

El equipo de Javier Mascherano llega con la motivación al máximo. En semifinales vencieron 3-1 a Orlando City en el Clásico de la Florida, con un doblete de Lionel Messi que volvió a marcar diferencia.

Las “Garzas” ya saben lo que es ganar este torneo, pues se coronaron en 2023 tras la llegada del astro argentino. En esta edición han dejado en el camino a Atlas, Pumas, Necaxa y Tigres, consolidándose como uno de los favoritos al título.

¿Qué se juega en esta final?

Además de la gloria, ambos equipos tienen asegurado su lugar en la Concacaf Champions Cup 2026, pero el campeón obtendrá la ventaja de clasificar directamente a los octavos de final.

Horario y dónde ver en vivo

Fecha: Domingo 31 de agosto

Domingo 31 de agosto Hora: 18:00 (CDMX) | 20:00 ET | 17:00 PT

18:00 (CDMX) | 20:00 ET | 17:00 PT Estadio: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Transmisión en México: Canal 9 y TUDN

Canal 9 y TUDN Transmisión en Estados Unidos: Univisión, TUDN, tudn.com y app TUDN

Pronóstico de la Final

Con plantillas completas y sin bajas sensibles, el partido promete emociones de principio a fin. Seattle Sounders buscará coronarse en casa, mientras que Messi e Inter Miami sueñan con el bicampeonato de la Leagues Cup.

Last modified: agosto 31, 2025