Puebla vs Seattle Sounders EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Leagues Cup

¡TAMBIÉN SE VA LA FRANJA! 👋👋👋



A pesar de jugar varios minutos con uno más, el Puebla no pudo con Seattle Sounders y en los penales quedó fuera de la #LeaguesCup.



Así, la Liga MX se queda solo con Pachuca, que tiene 45 minutos para seguir con vida. pic.twitter.com/ZOnaNCC42O — Fulbox (@fulboxOficial) August 21, 2025

El Lumen Field de Seattle será testigo este miércoles 20 de agosto de un choque vibrante por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, cuando el Puebla enfrente a los poderosos Seattle Sounders en un partido que promete emociones y mucho en juego.

🦅 Puebla, la gran sorpresa del torneo

La Franja vive una historia de contrastes. Mientras en la Liga MX marcha en los últimos puestos, en la Leagues Cup se convirtió en revelación: goleó 3-0 al New York City, venció 2-1 al Montréal y solo cayó 3-1 frente al Columbus. Con Emiliano Gómez y Ricardo Marín como referentes ofensivos, los camoteros buscarán dar un nuevo golpe en suelo estadounidense.

🌊 Seattle, solidez y favoritismo en casa

Por su parte, los Sounders llegan como uno de los equipos más regulares de la MLS, con un plantel fuerte y un bloque ordenado que los hace favoritos. Con Joao Paulo y Pedro de la Vega liderando las transiciones, Seattle quiere aprovechar su fortaleza en casa para meterse a semifinales.

📺 ¿Dónde ver Puebla vs Seattle Sounders EN VIVO?

Día: Miércoles 20 de agosto

Miércoles 20 de agosto Hora: 21:00 CDMX | 23:00 ET USA

21:00 CDMX | 23:00 ET USA Estadio: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle TV y Streaming: México: Azteca 7 (gratis) USA: ViX Premium (con prueba gratuita), Fubo, Unimás Global: MLS Season Pass en Apple TV



⚔️ Posibles alineaciones

Seattle Sounders: Thomas; Roldan, Kim, Ragen, Tolo; Vargas, Leyva, Rusnak; Rothrock, De La Vega, Musovski.

Puebla: González; Rivas, Orona, Fedorco, Portales; Organista, Rey, Ramírez; Guerra, Lozano, González.

🔮 Pronóstico

El Puebla ha demostrado que puede competir contra cualquiera en este torneo, pero enfrentar a Seattle en su estadio luce como su reto más complicado. La Franja necesita un partido perfecto para dar la campanada; los Sounders parten como claros favoritos, aunque el “Pueblota” sueña con seguir sorprendiendo.

👉 El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor entre Pachuca y LA Galaxy en semifinales.

