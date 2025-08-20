Puebla vs Seattle Sounders EN VIVO Hora y Canal Azteca 7 y AppleTV Por Internet Cuartos de Final Leagues Cup 2025

El Lumen Field de Seattle será testigo este miércoles 20 de agosto de un choque vibrante por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, cuando el Puebla enfrente a los poderosos Seattle Sounders en un partido que promete emociones y mucho en juego.
🦅 Puebla, la gran sorpresa del torneo
La Franja vive una historia de contrastes. Mientras en la Liga MX marcha en los últimos puestos, en la Leagues Cup se convirtió en revelación: goleó 3-0 al New York City, venció 2-1 al Montréal y solo cayó 3-1 frente al Columbus. Con Emiliano Gómez y Ricardo Marín como referentes ofensivos, los camoteros buscarán dar un nuevo golpe en suelo estadounidense.
🌊 Seattle, solidez y favoritismo en casa
Por su parte, los Sounders llegan como uno de los equipos más regulares de la MLS, con un plantel fuerte y un bloque ordenado que los hace favoritos. Con Joao Paulo y Pedro de la Vega liderando las transiciones, Seattle quiere aprovechar su fortaleza en casa para meterse a semifinales.
📺 ¿Dónde ver Puebla vs Seattle Sounders EN VIVO?
- Día: Miércoles 20 de agosto
- Hora: 21:00 CDMX | 23:00 ET USA
- Estadio: Lumen Field, Seattle
- TV y Streaming:
- México: Azteca 7 (gratis)
- USA: ViX Premium (con prueba gratuita), Fubo, Unimás
- Global: MLS Season Pass en Apple TV
⚔️ Posibles alineaciones
Seattle Sounders: Thomas; Roldan, Kim, Ragen, Tolo; Vargas, Leyva, Rusnak; Rothrock, De La Vega, Musovski.
Puebla: González; Rivas, Orona, Fedorco, Portales; Organista, Rey, Ramírez; Guerra, Lozano, González.
🔮 Pronóstico
El Puebla ha demostrado que puede competir contra cualquiera en este torneo, pero enfrentar a Seattle en su estadio luce como su reto más complicado. La Franja necesita un partido perfecto para dar la campanada; los Sounders parten como claros favoritos, aunque el “Pueblota” sueña con seguir sorprendiendo.
👉 El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor entre Pachuca y LA Galaxy en semifinales.