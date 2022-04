RB Leipzig vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Europa League 2021-2022

Europa League

Se abren las emociones de los cuartos de final de la Europa League 2021-2022 este jueves 7 de abril con un gran duelo donde el Red Bull Leipzig buscará aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el tomar ventaja ante un Atalanta que intentará salir con vida de la Red Bull Arena.

Hora y Canal RB Leipzig vs Atalanta

Sede: Red Bull Arena, Leipzig, Alemania

Hora: 6:55 pm de Alemania e Italia. 10:55 am de Centroamérica. 11:55 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:55 am PT / 11:55 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

RB Leipzig vs Atalanta en VIVO

El cuadro del RB Leipzig está teniendo un buen torneo en la Bundesliga donde marchan cuartos. Llegan motivados tras su contundente triunfo del pasado sábado cuando visitaron al Borussia Dortmund superándolos 1-4 con doblete de Konrad Laimer y anotaciones de Christopher Nkunku y Dani Olmo.

Los Toros Rojos no tuvieron actividad en octavos de final de la Liga Europea ya que debieron medirse al Spartak Moscú, pero por las sanciones impuestas a Rusia no se pudo jugar la serie logrando avanzar directamente a esta instancia.

Por su parte, el Atalanta ha tenido una temporada irregular en la Serie A donde marchan en la séptima posición. Vienen de un duro descalabro el pasado domingo siendo superados en casa 1-3 a manos del Napoli.

La Dea se vio sólida en octavos de final de esta Europa League donde se midieron al Bayer Leverkusen logrando ganar en casa 3-2, mientras que en la vuelta otra vez ganaron ahora 0-1, para avanzar con marcador 4-2.

Tanto el RB Leipzig como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pegar primero en esta serie que luce muy cerrada y emocionante. En los pronósticos los Toros Rojos son favoritos al estar en casa, pero La Dea intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. RB Leipzig vs Atalanta.

