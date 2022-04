Liga MX Torneo Clausura 2022

El Atlas sumó una valiosa victoria 2-1 sobre el Necaxa en la jornada 13 del Torneo Clausura 2022 en el Jalisco.

El partido arrancó de manera pareja, con ambos equipos buscando hacer daño, al 16 Jéremy Márquez y Hugo Nervo se quedaron cerca de poner al frente al Atlas pero Malagón salvó su arco, al 35 Camilo Vargas salvaba su arco tras bombazo de Rodrigo Aguirre, parecía que al descanso se mantenía el 0-0, sin embargo al 43 Javier Abella mandó un centro que Julio Furch no perdonó para el 1-0. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos Dieter Villalpando sirvió a Rodrigo Aguirre que puso el empate para Necaxa, al 71 los Rayos se quedaban muy cerca del segundo, un minuto después Julián Quiñones no perdonó poniendo el 2-1 para el Atlas, los Rayos se fueron con todo, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Atlas arribó a 22 puntos colocándose en la cuarta posición, mientras Necaxa quedó treceavo con 14 unidades. En actividad de la jornada 14 de la Liga MX, los Zorros recibirán a Mazatlán el jueves, un día después los Rayos recibirán al Atlético San Luis. Atlas 2-1 Necaxa.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs Necaxa 2-1 Torneo Clausura 2022

