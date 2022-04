Aston Villa vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con la intensa actividad de la jornada 32 de la Premier League 2021-2022 este sábado 9 de abril con un gran duelo donde el Aston Villa buscará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Totenham que saldrá obligado a quedarse con el botín en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Tottenham

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am y Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla. Después de 30 duelos suman 11 victorias, 3 empates y han caído derrotados en 16 ocasiones.

Los Villanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a los Wolves siendo superados 2-1.

Por su parte, el Tottenham ha tenido un buen torneo manteniéndose en zona de Champions, pero saben que no pueden aflojar en una competencia muy cerrada. En 30 choques cosechan 17 triunfos, 3 empates y han caído en 10 juegos.

Los Spurs vienen de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle logrando aplastarlos 5-1 con anotaciones de Ben Davies, Matt Doherty, Heung-Min Son, Emerson y Steven Bergwijn.

Tanto el Aston Villa como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Villanos en la onceava posición con 36 puntos, mientras que los Spurs son cuartos con 54 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Tottenham.

Last modified: abril 8, 2022

Etiquetas: Aston Villa