Boca Juniors vs Always Ready EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Copa Libertadores 2022

Abrimos las emociones de la jornada 2 de la Copa Libertadores 2022 este martes 12 de abril con un gran partido donde Boca Juniors buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos, pero recibirá al Alyways Ready que saldrá motivado intentando sumar en su visita a La Bombonera.

Hora y Canal Boca Juniors vs Always Ready

Sede: Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Hora: 7:15 pm de Argentina. 5:15 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:15 pm PT / 6:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports y Star+ en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Boca Juniors vs Always Ready en VIVO

El cuadro del Boca Juniors viene de un amargo empate el pasado sábado cuando visitaron al Vélez sin poder pasar del 0-0, para colocarse en la cuarta posición de la Liga Argentina.

Los Xeneizes vienen de un durísimo debut en la Libertadores, la semana pasada, cuando visitaron al Deportivo Cali siendo superados 2-0 desatando muchas críticas.

Por su parte, el Always Ready llega con la motivación a tope tras su gran triunfo el viernes pasado aplastando 6-2 al Universitario de Vinto con hat-trick de Marcos Riquelme y doblete de Cristhian Árabe, así como un autogol, eso los colocó en la cuarta posición de la Liga de Bolivia.

El Albirrojo viene de un gran debut en la Libertadores, la semana pasada, cuando recibieron al Corinthians logrando superarlos 2-0 con goles de Marcos Riquelme y Rodrigo Ramallo.

Tanto el Boca Juniors como el Always Ready saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación, todavía estamos iniciando la fase de grupos, pero no hay margen de error en una competencia muy cerrada. Los Xeneizes son favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Boca Juniors vs Always Ready.

