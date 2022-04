New York vs Seattle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Concachampions 2022

Concachampions 2022

Buen partido tendremos este miércoles 13 de abril en el cierre de las semifinales de la CONCACAF Champions League 2022, donde el New York City FC buscará aprovechar su condición de local soñando con la remontada, pero para ello tendrá que hacer un duelo perfecto ante un Seattle Sounders que llega con ventaja listos para finiquitar la obra en su visita al Red Bull Arena.

Hora y Canal New York vs Seattle

Sede: Red Bull Arena, New Jersey, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm de Centroamérica. 8:00 pm de México.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

New York vs Seattle en VIVO

El cuadro del New York no está viviendo uno de sus mejores momentos ya que en la MLS milita en la parte baja de la Conferencia Este, sin embargo no tuvo actividad este fin de semana, por lo que tuvo la semana completa para llegar a punto a este duelo de vuelta.

Por su parte, el Seattle tampoco venía haciéndolo bien en la MLS, pero parecía venir en paso ascendente. Tampoco jugaron el fin de semana con el fin de llegar a punto para este duelo de vuelta.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el miércoles de la semana pasada en el Lumen Field. En aquel choque Albert Rusnák puso al frente a los Sounders a los 16 minutos, Thiago Andrade logró el empate para el NYC, sin embargo con anotaciones de Jodan Morris y Nicolás Lodeiro el Seattle se terminó llevando un claro triunfo 3-1 perfilando el ansiado boleto a la Final, aunque nada esta definido todavía.

Tanto el New York como el Seattle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pensar en el ansiado boleto a la Final, realmente esperamos un duelo cerrado, aunque los Sounders parten como favoritos al llegar con ventaja y jugando mejor, pero el NYC FC está en casa y saldrá a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. New York vs Seattle.

