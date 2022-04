Atlético de Madrid vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 17 de abril en la jornada 32 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque tomar un respiro tras la complicada semana que han vivido, pero tendrán que recibir a un Espanyol que intentará sorprender en su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Espanyol

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Atlético de Madrid vs Espanyol en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid viene de una semana complicada, dado que en la jornada pasada visitaron al Mallorca sufriendo una dura derrota 1-0, eso los dejó con 17 victorias, 6 empates y 8 descalabros.

Los Colchoneros también tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde quedaron eliminados en cuartos de final al no poder pasar del empate, en casa, 0-0 ante el Manchester City perdiendo en el global 1-0.

Por su parte, el Espanyol ha cumplido con un buen torneo en términos generales peleando lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. En 31 jornadas han cosechado 10 victorias, 9 empates y 12 descalabros.

Los Periquitos vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Celta de Vigo en un duelo que parecía empatarían a cero, hasta que la 89 Wu Lei apareció para darles el triunfo.

Tanto el Atlético de Madrid como el Espanyol saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final de temporada; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la cuarta posición con 57 puntos, mientras que los Periquitos marchan onceavos con 39 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Espanyol.

Atlético de Madrid vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Liga Española 2021-22

Last modified: abril 16, 2022

Etiquetas: Atlético de Madrid