Napoli vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Serie A 2021-22

Abrimos las emociones de este lunes 18 de abril en la jornada 33 de la Serie A 2021-2022, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en carrera por el título, pero tendrán que recibir a la Roma que llega motivado listo para salir con puntos de su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Roma

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 7:00 pm de Italia. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Roma en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una gran campaña siendo uno de los protagonistas y peleando por el título, sin embargo saben que no hay margen de error en una competencia muy cerrada. Después de 32 jornadas han cosechado 20 triunfos, 6 empates y han perdido en otros 6 duelos.

Gli Azzurri viene de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron a la Fiorentina siendo superados 2-3 y dejando ir la oportunidad de asumir el liderato.

Por su parte, la Roma ha venido con un paso ascendente muy pronunciado. En la jornada pasada superaron 2-1 al Salernitana para colocarse con 17 triunfos, 6 empates y han perdido en 9 choques.

La Loba tuvo actividad a media semana logrando su boleto a las semifinales de la Conference League tras aplastar 4-0 al Bodoglimt con hat-trick de Nicoló Zaniolo y uno más de Tammy Abraham.

Tanto el Napoli como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad de cara a la recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri, del Chucky Lozano, en la tercera posición con 66 puntos, mientras La Loba marcha en la quinta posición con 57 unidades en la Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Roma.

Last modified: abril 17, 2022

