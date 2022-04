Gran Premio de Imola EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

Foto: @F1

Max Verstappen y Charles Leclerc competirá por la victoria en el circuito del Enzo e Dino Ferrari en el Gran Premio Emilio Romaña donde Checo Pérez saldrá tercero intentando sumar un nuevo podio.

Hora y Canal Gran Premio de Imola

Sede: Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Emilia-Romaña, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 pm PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Imola en VIVO

Max Verstappen fue atrapado en la línea por el Ferrari. Leclerc lideró el camino y se mostró cómodo durante la mayor parte de la carrera, pero el granulado significativo de los neumáticos hacia el final permitió que Verstappen se acercara.

Al monegasco no le quedaba nada en su casillero cuando Verstappen atacó en la penúltima vuelta, y solo pudo ver cómo el Red Bull se alejaba como un rayo en la última vuelta. Verstappen comenzará el Gran Premio del domingo en la pole, con Leclerc a su lado en la primera fila.

Los fuertes impulsos de recuperación de Sergio Pérez y Carlos Sainz vieron a Red Bull y Ferrari tomar la segunda fila también.

El poder de Pérez en la recta era demasiado para que nadie más lo manejara, mientras que Sainz hizo bien en moverse por el campo. Habiendo comenzado P10, el mexicano comenzará la carrera en la posición cuatro.

Los McLaren no pudieron seguir el ritmo de los dos mejores equipos, pero fueron cómodamente los siguientes mejores y bloquearon la tercera fila. Valteri Bottas condujo bien para terminar P7, mientras que Kevin Magnussen ocupó el último de los lugares puntuables.

Foto: @F1

Haas optó por una estrategia de neumáticos de compuesto medio, pero el resto del campo no vio suficiente degradación para que realmente valiera la pena. El décimo puesto de Mick Schumacher coloca a Haas en una buena posición para comenzar la carrera de mañana.

El compañero de equipo de Bottas, Zhou Guanyu, estuvo fuera desde el principio después de enredarse con Pierre Gasly en un incidente de carrera, y comenzará el Gran Premio en el último lugar.

Fernando Alonso cayó cuatro lugares hasta la P9, y su desempeño habrá sido una preocupación para el muro de boxes alpino. Parecía tener neumáticos fríos durante bastante tiempo y no podía igualar el ritmo de los autos a su alrededor. Fue una mala carrera para Alpine, que vio a Esteban Ocon terminar P16.

También fue otra carrera para olvidar para Mercedes. George Russell terminó P11, donde comenzó, mientras que Lewis Hamilton bajó un lugar a P14.

Así, esta todo listo para una nueva pelea entre Red Bull y Ferrari donde Verstappen y Leclerc parten como favoritos, mientras Checo Pérez luchará por el podio y una mejor posición.

Gran Premio de Imola EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Last modified: abril 23, 2022

Etiquetas: Canal Gran Premio Emilia Romaña