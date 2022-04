Liverpool vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 24 de abril en la jornada 34 de la Premier League 2021-2022 con el Derbi de Merseyside, donde el Liverpool buscará mantener el paso en la búsqueda del título, pero recibirá a un Everton motivado por arruinar la fiesta en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Everton

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

Liverpool vs Everton en VIVO

El cuadro del Liverpool está teniendo una campaña realmente espectacular, pero si quieren el título saben que no hay margen de error en una batalla cerrada con el Manchester City. En 32 duelos suman 23 victorias, 7 empates y han caído derrotados en apenas un par de compromisos.

Los Reds vienen de una grandísima victoria a media semana en duelo pendiente donde recibieron al Manchester United logrando superarlos 4-0 con doblete de Mohamed Salah y anotaciones de Luis Díaz y Sadio Mané.

Por su parte, el Everton ha tenido una temporada complicada luchando en la parte baja buscando no caer en zona de descenso. En 31 duelos apenas han sumado 8 triunfos, 5 empates y han perdido en 18 duelos.

The Toffees viene de un milagroso empate a media semana cuando recibieron al Leicester City en un duelo que parecía perderían, hasta que al 90+2 Richarlison apareció para el 1-1 final.

Tanto el Liverpool como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la búsqueda de sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Reds como sublíderes con 76 puntos, mientras The Toffees está en el lugar 17 con 29 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Everton.

Liverpool vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2021-22

Last modified: abril 23, 2022

Etiquetas: Canal Liverpool vs Everton