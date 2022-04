App Liga MX Torneo Clausura 2022

Las Chivas siguieron con su paso ascendente logrando una sólida victoria 3-1 sobre los Pumas en la jornada 16 del Torneo Clausura 2022 en el Akron.

El partido arrancó de manera movida, ambos buscaban ir al frente, pero al 11 Alexis Vega apareció para poner al frente a las Chivas, tras eso Pumas buscaba reaccionar, pero Guadalajara se veía mejor, al 27 Vega sacaba disparo que Talavera salvó, un minuto después el Piojo Alvarado se quedaba cerca, parecía que al descanso no había más, hasta que en un contragolpe al 44 Vega sirvió al Piojo Alvarado que no perdonó frente el arco para el 2-0. Para el segundo tiempo los Pumas intentaba ir al frente, pero no podían generar real peligro, hasta que al 58 en una gran jugada Rogeiro metía a la pelea a los Universitarios con el 2-1, pero apenas 2 minutos después Canelo Angulo liquidó el triunfo de las Chivas con el 3-1, tras eso hubo poco que contar, Guadalajara sobrellevó las acciones controlando sin mayores contra tiempos.

Con esta victoria Chivas arribó a 23 puntos en la séptima posición, mientras Pumas quedó onceavo con 19 unidades. Guadalajara cerrará la temporada regular en la Liga MX el viernes visitando a Necaxa, mientras la UNAM tendrá acción el miércoles cuando reciban al Seattle Sounders en la ida de la Final de la CONCACAF Champions League. Chivas 3-1 Pumas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs Pumas 3-1 Torneo Clausura 2022

Last modified: abril 23, 2022

Etiquetas: Alexis Vega