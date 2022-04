Manchester United vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este jueves 28 de abril en duelo adelantado de la jornada 37 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita mantenerse en carrera por la Champions, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá a sumar en su dura visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Chelsea

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 12:45 pm de Centroamérica. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

Manchester United vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una temporada realmente decepcionante viniendo a menos en las últimas semanas tras perder 3 de sus últimos 4 juegos, por lo que están urgidos de reaccionar cuanto antes. En 34 duelos han sumado 15 victorias, 9 empates y han caído en 10 choques.

Los Red Devils vienen de un nuevo descalabro el pasado sábado cuando visitaron al Arsenal siendo superados 3-1, a pesar del gol de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el Chelsea ha cumplido con un buen torneo peleando entre los líderes, aunque ya sin aspiraciones de competir por el título. Ellos han sumado 19 triunfos, 8 empates y han perdido en 5 juegos.

Los Blues vienen de una grandísima victoria el pasado domingo cuando recibieron al West Ham logrando superarlos con solitaria anotación de Christian Pulisic al 90.

Tanto el Manchester United como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final de la campaña; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la sexta posición con 54 puntos, mientras los Blues son terceros con 65 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Chelsea.

