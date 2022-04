Wolves vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido nos espera este sábado 30 de abril en el arranque de la jornada 35 de la Premier League 2021-2022, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y mantenerse en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Brighton que intentará salir con vida del Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Brighton

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica.

Wolves vs Brighton en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una buena campaña en términos generlales manteniéndose en la pelea por puestos europeos, pero saben que se han quedado sin margen de error tras perder 3 de sus últimos 4 choques, eso los tiene con 15 triunfos, 4 empates y 14 descalabros.

Los Lobos, con Raúl Jiménez como titular, vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Burnley siendo superados 1-0.

Por su parte, el Brighton ha cumplido en esta temporada estando ya salvados del descenso que era su principal objetivo, por lo que únicamente buscarán cerrar con dignidad. Ellos cosechan 9 triunfos, 14 empates y 11 juegos perdidos en 34 jornadas.

Las Gaviotas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Southampton en un duelo que ganaban 2-0 con anotación de Danny Welbeck y un autogol, sin embargo tuvieron que conformarse con el 2-2 final.

Tanto los Wolves como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas en esta recta final de temporada; en la tabla general encontramos a los Lobos en la octava posición con 49 puntos, mientras las Gaviotas son onceavos con 41 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Brighton.

Wolves vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2021-22

Last modified: abril 29, 2022

Etiquetas: Brighton