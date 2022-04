Real Madrid vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2021-2022

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este sábado 30 de abril en la jornada 34 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Real Madrid busque festejar frente a su afición la obtención del título, no deberían tener demasiados problemas ante un Espanyol que intentará apagar la fiesta que se ha preparado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid ha cumplido con una gran temporada que los tiene con el título en la bolsa. En la jornada pasada vencieron 1-3 al Osasuna para colocarse con 24 victorias, 6 empates y 3 descalabros.

Los Merengues tuvieron actividad a media semana en la ida de las semifinales de la Champions League donde visitaron al Manchester City en un choque en el que fueron totalmente dominados, sin embargo salieron con vida al caer derrotados 4-3 con doblete de Karim Benzema y uno más de Vinicius, demostrando su jerarquía.

Por su parte, el Espanyol ha cumplido con un buen torneo en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. En 33 duelos suman 10 victorias, 9 empates y han caído en 14 choques.

Los Periquitos vienen de una amarga derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Rayo Vallecano siendo superados 0-1.

Tanto el Real Madrid como el Espanyol saben de la importancia de este partido dado que estamos en la recta final y los dos quieren hacerlo de buena manera ya con los objetivos prácticamente cumplidos; en la tabla general encontramos a los Merengues como líderes con 78 puntos y el empate les basta para ser campeones, mientras los Periquitos son treceavos con 39 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se vieron las caras por última vez el pasado 3 de octubre en la primera vuelta de la temporada en Cornella-ElPrat. En aquel choque los Periquitos sorprendieron al quedarse con el triunfo 2-1 con goles de Raúl de Tomás y Aleix Vidal.

Hora y Canal Real Madrid vs Espanyol

El juego entre Real Madrid vs Espanyol se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y 10:15 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:15 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:15 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 10:15 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 am

La transmisión del partido Espanyol vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Espanyol en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a llevarse el triunfo, aunque la realidad es que los Merengues son favoritos al estar en casa, pero igual seguramente saldrán con un plantel alternativo, algo que intentarán aprovechar los Periquitos para sumar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Espanyol.

Last modified: abril 29, 2022

