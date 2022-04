Everton vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 1 de mayo siguiendo con al jornada 35 de la Premier League 2021-2022, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita salir de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Chelsea

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México e Inglaterra.

Everton vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una campaña complicada que los tiene en zona de descenso, por lo que en casa se han quedado sin margen de error si no quieren consumar el fracas. En 32 duelos suman 8 victorias, 5 empates y han caído en 19 choques.

The Toffees viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Liverpool siendo superados 2-0.

Por su parte, el Chelsea ha sido uno de los protagonistas del campeonato peleando entre los líderes, aunque sin poder competir por el título. Ellos cosechan 19 triunfos, 9 empates y 5 partidos perdidos.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en duelo adelantado donde visitaron al Manchester United en choque donde Marcos Alonso los puso al frente, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Tanto el Everton como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Toffees en la posición 18 con 29 puntos, mientras los Blues son terceros con 66 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Chelsea.

