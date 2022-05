Always Ready vs Boca Juniors EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Copa Libertadores 2022

Copa Libertadores 2022

Gran partido nos espera este miércoles 4 de mayo siguiendo con la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, cuando el Always Ready busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por la clasificación, pero recibirán a un Boca Juniors que llega obligado a sumar el botín en su visita al Hernando Siles.

Hora y Canal Always Ready vs Boca Juniors

Sede: Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia

Hora: 8:00 pm de Bolivia y 9:00 pm de Argentina. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports y Star+ en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Always Ready vs Boca Juniors en VIVO

El cuadro del Always Ready está teniendo una campaña complicada en la Liga de Bolivia donde marchan sextos. El pasado domingo, en casa, sufrieron una dura caída 1-2 ante el Bolivar.

El Albirrojo ha tenido una buena actuación en esta Libertadores donde suman un triunfo, un empate y una derrota, pero no hay margen de error. En la jornada pasada vencían 2-0 al Deportivo Cali con goles de Marcos Riquelme y Juan Carlos Arce, pero tuvieron que conformarse con el 2-2 final.

Por su parte, el Boca Juniors está teniendo una gran temporada en la Liga Argentina donde marchan segundos de su grupo. El pasado sábado recibieron a Barracas Central logrando superarlos 2-0 con doblete de Darío Benedetto.

Los Xeneizes han tenido una actuación complicada en esta Libertadores donde solamente han ganado un duelo y han perdido en un par de choques. En la jornada pasada cayeron 2-0 ante Corinthians complicando sus aspiraciones.

Tanto el Always Ready como el Boca Juniors saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación, para el perdedor significaría quedar virtualmente eliminado de la Copa Libertadores, por lo que la presión cae del lado de los Xeneizes que son los obligados. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Always Ready vs Boca Juniors.

Always Ready vs Boca Juniors EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Copa Libertadores 2022

Last modified: mayo 3, 2022

Etiquetas: Always Ready