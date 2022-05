UFC 274 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Oliveira vs Gaethje en Directo?

UFC

Dos importantes peleas por el título se llevarán a cabo el 7 de mayo en UFC 274. La cartelera se llevará a cabo dentro del Footprint Center en Phoenix.

En el evento principal, Charles Oliveira defiende el título de peso ligero de UFC contra Justin Gaethje. Oliveira venció a Michael Chandler en UFC 262 para ganar el título de peso ligero de UFC. En UFC 269 en diciembre, venció a Dustin Poirier por sumisión para defender el cinturón. Oliveira se unió a UFC en 2010 después de hacer su debut en MMA en 2008. Tiene marca de 20-8 con un combate sin competencia en UFC y está en una racha de 10 victorias consecutivas.

Gaethje, un campeón de peso ligero de la Serie Mundial de Lucha, hizo su debut en MMA en 2011. Todas menos una de sus victorias en el UFC han sido por nocaut. «The Highlight» viene de una pelea violenta contra Chandler en UFC 268 en noviembre. Gaethje ganó la pelea por decisión unánime.

La segunda pelea titular será entre Rose Namajunas y Carla Esparza. Namajunas hizo su debut profesional en 2013. Al unirse a UFC en 2015, sorprendió al mundo al vencer a Joanna Jedrzejczyk en UFC 217 para convertirse en campeona de peso paja de UFC. Perdió el título contra Jessica Andrade, venció a Andrade en una revancha y recuperó el cinturón contra Zhang Weili en abril de 2021. En una revancha en noviembre, Namajunas venció a Zhang para retener el título. En sus últimas seis peleas, Namajunas ha competido en combates contra los mismos tres competidores.

Medallista de plata en el Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu de 2013, Esparza hizo su debut profesional en 2010. Compitiendo para Bellator, XFC e Invicta, Esparza es una ex campeona de peso paja de Invicta FC. Venció a Namajunas en 2014 para convertirse en la primera campeona de peso paja de UFC.

Al perder el título ante Joanna en 2015, Esparza ha tenido marca de 8-3 desde entonces y ahora está en una racha de cinco victorias consecutivas. Su última pelea fue una victoria por nocaut técnico en mayo de 2021 contra Yan Xiaonan.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 274?

Fecha: sábado 7 de mayo

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 274

Cartelera Estelar PPV

Charles Oliveira (c) vs Justin Gaethje por el título de peso ligero de UFC

Rose Namajunas (c) vs Carla Esparza por el título de peso paja de UFC

Michael Chandler vs Tony Ferguson; Pesos ligeros

Mauricio Rua vs Ovince Saint Preux; Pesos semipesados

Donald Cerrone vs Joe Lauzon; Pesos ligeros

Preliminares

Randy Brown vs Khaos Williams; pesos welter

Macy Chiasson vs Norma Dumont; pesos pluma

Brandon Royval vs Matt Schnell; Pesos mosca

Blagoy Ivanov vs Marcos Rogerio de Lima; pesos pesados

Primeras Preliminares

Francisco Trinaldo vs Danny Roberts; pesos welter

Tracy Cortez vs Melissa Gatto; Pesos mosca

Kleydson Rodrigues vs C.J. Vergara; Pesos mosca

Ariane Carnelossi vs Loopy Godínez; Pesos paja

Journey Newson vs Fernie García; pesos gallo

André Fialho vs Cameron VanCamp; pesos welter

Cómo ver UFC 274: Oliveira vs Gaethje

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 274 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 274 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 274 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,99 dólares por UFC 274 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 274 en VIVO

Así que estamos listos para disfrutar de esta gran función con peleas muy interesantes y que tendrá que demostrar el nivel de la UFC ya que estará en competencia directa con la pelea entre Canelo vs Bivol que se está llevando los reflectores de este sábado, por lo que será otra batalla entre las MMA y el boxeo. Aquí les tendremos todo lo que vaya pasando con el mejor resumen y los ganadores de la noche.

UFC 274 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Oliveira vs Gaethje en Directo?

