¿En qué canal van a pasar Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol en VIVO? en México, Estados Unidos y Sudamérica

Los fanáticos del boxeo están contando las horas hasta el sábado, ya que el invicto Dmitry Bivol pondrá a prueba su récord perfecto, poniendo su cinturón de peso semipesado de la AMB en juego contra el campeón mundial de cuatro divisiones Saúl “Canelo” Álvarez en una pelea de 12 rounds.

Si estás buscando ver la pelea en vivo, sigue leyendo. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre cómo ver la pelea de Álvarez vs Bivol.

¿Cuándo es la pelea Canelo vs Bivol? Fecha, hora, ubicación

La pelea Canelo vs Bivol se llevará a cabo el sábado 7 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La cobertura comienza a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, y el evento principal entre Canelo vs Bivol comienza aproximadamente a las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT (Todos los horarios aquí).

Si se encuentra en el área de Las Vegas y quiere ver Canelo vs Bivol en persona, aún puede asegurar boletos a través de VividSeats.com, que siempre ofrece boletos auténticos y entrega antes del evento (ya sea digitalmente o por correo). Al momento de escribir, VividSeats.com tiene boletos desde $341.

¿No puedes ir a la pelea en persona? Aquí le mostramos cómo ver Canelo vs Bivol en casa.

Cómo ver Canelo vs Bivol en VIVO

La pelea Canelo vs Bivol se transmitirá en vivo exclusivamente en el servicio de transmisión de deportes DAZN para todo el mundo excepto Latinoamérica. Para ver la pelea Canelo vs Bivol en línea, deberá obtener una suscripción a DAZN y comprar la transmisión de pago por evento. El precio PPV de Álvarez vs Bivol es de $59.99.

Si ya tiene una membresía de DAZN, compre la transmisión PPV Canelo vs Bivol por $59.99. Si no tiene una membresía de DAZN, regístrese para obtener una suscripción mensual de $19.99 al mes y luego compre la transmisión PPV de Álvarez vs Bivol por un total de $79.98.

Si planea ver más combates de boxeo este año, considere obtener una membresía anual de DAZN por $149.99. Esto le ahorra casi $90 durante el próximo año, en comparación con el pago de DAZN todos los meses.

Para los aficionados de México que quieran ver la pelea podrán hacerlo totalmente gratis por Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta a partir de las 9:30 pm (centro de México), así como por cable en ESPN a partir de las 8:00 pm.

En Latinoamérica (excepto Brasil), también se podrá disfrutar de la pelea totalmente en vivo por ESPN en su ya tradicional ESPN Knockout.

Cómo ver Canelo vs Bivol por internet gratis

Debido a que el combate de boxeo es exclusivamente en DAZN, no hay una forma (legal) de ver Canelo vs Bivol en internet gratis. Sin embargo, aquí en Fulbox.com le tendremos toda la cobertura en directo con la narración totalmente en vivo.

Canelo vs Bivol Cartelera y Probabilidades

Canelo Álvarez se ha abierto camino a través de diferentes categorías de peso, acumulando cuatro títulos mundiales y un récord impecable de 57-1-2 con 39 KO. Su única derrota fue ante Floyd Mayweather en 2013, y ahora es ampliamente considerado como el mejor boxeador actualmente activo.

Pero Álvarez se enfrenta a un digno retador en Dmitry Bivol. El boxeador ruso aún no ha perdido un combate profesional con un récord de carrera de 19 victorias y 11 KO, y ostenta el título de peso semipesado de la AMB desde 2017.

La mayoría de los expertos tienen a Canelo como el favorito contra Bivol. Al momento de escribir esto, Caesars Sportsbook tiene las probabilidades de la línea de dinero de Álvarez en -500 y las de Bivol en +400. Aún así, nadie ha visto a Bivol perder un combate profesional, por lo que la pelea no es tan fácil de cancelar.

Antes de la pelea de Álvarez vs Bivol hay una cartelera completa que vale la pena sintonizar. En un combate de peso superligero, Montana Love se enfrentará a Gabriel Gollaz Valenzuela. Los pesos welter Christian Gomez y Shakhram Giyasov también se enfrentarán por el título norteamericano de la FIB.

Lamentablemente, Filip Hrgovic se vio obligado a retirarse de su pelea contra Zhang Zhilei. Con suerte, un nuevo retador llegará en el último minuto para enfrentar a Zhilei en una pelea eliminatoria por el título de peso pesado de la FIB.

¿En qué canal van a pasar Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol en VIVO? en México, Estados Unidos y Sudamérica

