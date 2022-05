Chelsea vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 7 de mayo con un partidazo en la jornada 36 de la Premier League 2021-2022, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria con la que amarren el boleto a la próxima Champions, pero recibirán a unos Wolves que saldrán urgidos por sorprender en su dura visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Wolves

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México e Inglaterra.

Chelsea vs Wolves en VIVO

El cuadro del Chelsea ha cumplido con una buena temporada en términos generales manteniéndose en zona de Champions, aunque ya fuera de la carrera por el título. En 34 jornadas suman 19 victorias, 9 empates y han sido vencidos en 6 choques.

Los Blues vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Everton siendo superados 1-0, a pesar de haber dominado las acciones.

Por su parte, los Wolves han hecho un gran torneo, pero se han desmoronado en las últimas semanas con lo que se han rezagado en la pelea por boletos europeos. Ellos suman 15 triunfos, 4 empates y han perdido en otros 15 duelos.

Los Lobos, con Raúl Jiménez iniciando en la banca, sufrieron su tercer descalabro seguido en la jornada pasada cuando recibieron al Brighton siendo goleados 0-3.

Tanto el Chelsea como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos a los Blues en la tercera posición con 66 puntos, mientras los Lobos son octavos con 49 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Wolves.

