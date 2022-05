Celaya vs Cimarrones EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga de Expansión Clausura 2022

Liga de Expansión Clausura 2022

Se cierra la actividad de las semifinales de la Liga de Expansión Clausura 2022 este domingo 8 de mayo con un partidazo donde el Celaya buscará imponer su condición de local para llevarse el triunfo y con ello avanzar a la Final, pero recibirán a unos Cimarrones que están motivados listos para culminar la obra en su visita al MAV.

Hora y Canal Celaya vs Cimarrones

Sede: Estadio Miguel Alemán Váldes, Celaya, Guanajuato

Hora: 4:00 pm

Canal: Fox Sports, ESPN, TUDN y TVC Deportes

Celaya vs Cimarrones en VIVO

El cuadro de Celaya se ha hecho imbatible en casa ya que en 10 partidos que han disputado han sumado 5 victorias y 5 empates. Llegan con 4 triunfos consecutivos frente a su afición, por lo que intentarán seguir con esa inercia.

Por su parte, los Cimarrones han sido la sorpresa metiéndose a estas semifinales, pero saben que tendrán que hacer un duelo perfecto si quieren repetir la dosis de la ronda pasada.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en el Héroe de Nacozari. En aquel choque ambos buscaban sin mucha claridad, cuando parecía que no había goles apareció José Alfredo Peralta al 83 para darle el triunfo a Sonora, las malas noticias no pararon para los Toros ya que al 90+6 sufrieron la durísima expulsión de Fernando Illescas que es uno de los valuarte del plantel y no podrá estar en esta vuelta.

Tanto el Celaya como los Cimarrones saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pensar en la gran Final. En los pronósticos los Toros son favoritos al estar en casa recordando que el triunfo les daría el boleto, pero Sonora saldrá a hacer un duelo inteligente buscando, al menos, el empate que los ponga en la pelea por el título de la Liga de Expansión. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celaya vs Cimarrones.

