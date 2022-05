Puebla vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Seguimos con la intensa actividad de este domingo 8 de mayo en el repechaje del Torneo Clausura 2022, cuando el Puebla busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y con ello meterse a cuartos de final, además buscará tomar revancha al recibir a un Mazatlán que saldrá decidido a repetir la dosis pero ahora en la cancha del Cuauhtémoc.

Hora y Canal Puebla vs Mazatlán

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Hora: 5:00 pm de México. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 en México. TUDN en Estados Unidos.

Puebla vs Mazatlán en VIVO

El cuadro de Puebla tuvo una temporada con un sabor agridulce ya que prácticamente desde el arranque se mantuvieron en zona de clasificación directa, pero 3 derrotas consecutivas los terminó mandando a la quinta posición con saldo de 7 triunfos, 5 empates y 5 partidos perdidos, por lo que tienen que dejar eso atrás cuanto antes si no quieren quedar fuera en este repechaje.

Por su parte, Mazatlán llega con la motivación a tope tras ganar sus últimos 4 partidos que le permitieron meterse al doceavo puesto con saldo de 6 triunfos, 3 empates y 8 descalabros en lo que será su primera fase final en su historia.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado viernes de la semana pasada en el Kraken en el cierre de temporada regular. En aquel choque los Mazatlecos lograron la clasificación directa al quedarse con la victoria 2-1 con anotaciones de Oswaldo Alanís y Marco Fabián, mientras que Pablo Parra descontó por La Franja al 90+4, pero demasiado tarde para pensar en el empate que les hubiese dado la clasificación directa a cuartos de final.

Tanto Puebla como Mazatlán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y meterse a cuartos de final, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos parece ser la serie más dispareja al ser el quinto vs doceavo, pero la realidad es diferente, los Mazatlecos llegan en un gran momento, todo lo contrario a La Franja que tiene mucho que mejorar si quieren ganar, aun así son considerados ligeros favoritos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Puebla vs Mazatlán.

