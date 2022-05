Mundial Femenil

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 8 de mayo en duelo por el tercer lugar del Premundial Femenil Sub-17 de la CONCACAF y por el boleto al Mundial Femenil Sub-17 en la India, cuando Puerto Rico busque redondear esta histórica participación, pero tendrá que medirse a Canadá que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Félix Sánchez.

Hora y Canal Puerto Rico vs Canadá

Sede: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana

Hora: 1:00 pm de México. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: YouTube CONCACAF

Puerto Rico vs Canadá en VIVO

La selección de Puerto Rico ha hecho historia logrando meterse hasta este duelo por el tercer lugar soñando con redondear la actuación y meterse al Mundial, pero para ello saben que tendrán que hacer un duelo perfecto ante una de las favoritas.

Las Boricuas tuvieron un duro duelo de semifinales el pasado viernes cuando se midieron a México siendo aplastadas 5-0, pero en un choque que esperan les haya ayudado para afinar detalles.

Por su parte, Canadá siempre es una de las favoritas para pelear por todo en la categoría femenil y esta vez no será la excepción, no pueden fallar si no quieren sumar lo que sería un duro fracaso.

La Hoja de Maple tampoco tuvo el mejor de sus desempeños en las semifinales donde se midieron a Estados Unidos siendo claramente superadas 3-0.

Tanto Puerto Rico como Canadá saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, la ganadora avanzará al Mundial, mientras la perdedor quedará fuera del sueño mundialista. La Hoja de Maple es amplia favorita, pero las Boricuas saldrán a «matar o morir» libres de presión. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Puerto Rico vs Canadá.

Puerto Rico vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Premundial Femenil Sub-17 2022

Last modified: mayo 7, 2022

Etiquetas: Canadá