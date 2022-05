¿En qué canal van a pasar Jermell Charlo vs Brian Castaño en VIVO? Transmisión Online ESPN y ShowTime

Box

Jermell Charlo y Brian Castaño, los dos campeones de peso mediano ligero, pondrán sus títulos en juego en un ring de boxeo en Dignity Health Sports Park en Carson, California este sábado 14 de mayo.

Jermell Charlo y Brian Castaño subirán al ring el sábado para resolver la pelea inconclusa del año pasado. Los campeones disputarán la revancha y los títulos de peso mediano ligero del WBC, WBA, WBO, IBF y Ring estarán en juego.

Jermell Charlo vs Brian Castaño en VIVO

El boxeador internacional estadounidense Jermell Charlo, de 31 años, es el actual campeón de peso mediano del CMB, la AMB, la FIB y el Ring. Este gran campeón hizo su debut profesional en 2007. Charlo había ganado el título de peso mediano ligero del WBC en 2016 al derrotar a John Jackson, pero perdió el título 2 años después ante Tony Harrison. Recuperó su título nuevamente en 2019. El rey del ring de peso mediano ligero obtuvo sus títulos de peso mediano ligero de la AMB, la FIB y el Ring en 2020 al derrotar a Jeison Rosario.

Charlo ha perdido solo una vez en 36 peleas profesionales en su carrera. Su récord profesional es 34-1-1 con 18 KOs. El boxeador de 31 años pondrá sus títulos en juego para pujar por el campeonato de peso mediano ligero de la OMB.

En otro lado del cuadrilátero, tenemos al internacional argentino de 32 años, el actual campeón de peso mediano ligero de la OMB, Brian Castaño. El medallista de oro de los Juegos Sudamericanos hizo su debut profesional en 2012. Venció a Patrick Teixeira en 2021 para convertirse en el campeón de peso mediano ligero de la OMB. El campeón de 32 años no ha perdido en el ring en toda su carrera. Su récord profesional es 17-0-2, con 12 KOs.

Los dos campeones, Charlo y Castaño, pelearon en un empate en julio del año pasado. Por lo tanto, será una revancha de campeonato para resolver la pelea en la que el ganador se lleva todo, incluido el bolso y los pagos deliciosos.

¿Dónde ver Charlo vs Castaño en Internet y A qué hora?

Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Fecha: sábado, 14 de mayo de 2022

Hora de inicio: 6:00 p.m. PT / 9:00 p. m. ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México. 10:00 pm de Argentina.

Evento Principal: 8:00 pm PT / 11:00 pm ET en Estados Unidos. 10:00 pm de México y 12:00 pm de Argentina. (Aproximadamente)

La pelea de campeonato entre Charlo y Castaño se llevará a cabo en Dignity Health Sports Park en Carso, California.

Se espera que los Ring Walks para el evento principal comiencen a las 11:00 p. m. ET. Dependerá de cuánto duren las peleas de la cartelera.

Cartelera Estelar Charlo vs Castaño

Jermell Charlo (campeón) vs Brian Castaño (campeón)

Jaron Ennis vs Custio Clayton; pesos welter de la FIB

Kevin González vs Emanuel Rivera; pesos pluma júnior

Probabilidades

Las probabilidades favorecen a Charlo para ganar el combate por el campeonato contra Castaño. Charlo es una proporción -220. Significa que puedes apostar $220 para ganar $100 para Charlo. Por otro lado, Castaño es una proporción de +180, lo que significa que puedes apostar $100 para ganar $180 por una victoria de Castaño.

Predicción Charlo vs Castaño

Será una batalla muy cerrada entre Charlo y Castaño como la última vez. Cualquier cosa puede pasar en un partido de Campeonato, y la batalla del sábado no será la excepción.

Castaño hizo un trabajo magnífico, jugando su partido perfecto en julio de 2021 por un empate. Su excelente golpeo y movimiento de cabeza fueron muy efectivos contra Charlo.

Pero Charlo puede hacerlo mejor que lo que hizo en la última pelea. Este hecho lo convierte en el favorito en esta batalla por el campeonato.

Si Charlo llega a esta pelea con algo menos del 100 por ciento, debería ser una pelea difícil para él contra el internacional argentino.

Predicción: Charlo vía UD-12

Vídeo repetición:

