West Ham vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2021-22

Gran partido nos espera este domingo 15 de mayo siguiendo con la penúltima jornada de la Premier League 2021-2022, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les asegure su boleto a competencias europeas, pero recibirán a un Manchester City que saldrá obligado a ganar para acercarse el título, saben que no hay margen de error.

Hora y Canal West Ham vs Manchester City

Sede: Estadio Olímpico de Londres, Londres, Inglaterra

Hora: 3:0 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

West Ham vs Manchester City en VIVO

El cuadro del West Ham ha tenido una buena campaña en términos generales al estar peleando por competencias europeas, están cerca, pero saben que no pueden aflojar. Después de 36 jornadas suman 16 victorias, 7 empates y han caído en 13 choques.

Los Hammers vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando golearon 0-4 al Norwich con doblete de Said Benrahma y anotaciones de Michail Antonio y Manuel Lanzini.

Por su parte, el Manchester City ha cumplido con una excelente temporada que los tiene cerca del ansiado título, pero saben que es momento de apretar. Ellos cosechan 28 triunfos, 5 empates y han perdido en 3 juegos.

Los Citzens vienen de una contundente victoria a media semana, en duelo pendiente, donde visitaron a los Wolves logrando golearlos 1-5 con poker de Kevin De Bruyne y uno más de Raheem Sterling.

Tanto el West Ham como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la búsqueda de sus objetivos en esta recta final de temporada; en la tabla general encontramos a los Hammers en la séptima posición con 55 puntos, mientras los Citizens son líderes con 89 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Manchester City.

