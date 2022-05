Wolves vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Se abren las emociones de este domingo 15 de mayo en la jornada 37 de la Premier League 2021-2022, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para mantener la velita encendida en la lucha por competencias europeas, recibirán a un ya descendido Norwich que intentará sorprender en Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Norwich

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. NBC en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Wolves vs Norwich en VIVO

El cuadro de los Wolves ha cumplido con une buena temporada en términos generales, sin embargo están cerrando realmente mal y eso les ha costado llegar a competencias europeas. Después de 36 fechas suman 15 victorias, 5 empatres y han perdido en 16 compromisos.

Los Lobos vienen de un durísimo golpe a media semana en duelo que tenían pendiente donde recibieron al Manchester City siendo aplastados 5-1.

Por su parte, el Norwich ha tenido un torneo muy duro que los tiene ya condenados a perder la categoría tras sumar apenas 5 triunfos, 6 empates y 25 duelos perdidos en las 36 fechas disputadas.

Los Canarios vienen de un nuevo descalabro a media semana cuando visitaron al Leicester City siendo goleados 3-0 en duelo pendiente.

Tanto los Wolves como el Norwich saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren cerrar con todo, aunque con objetivos muy distintos; en la tabla general encontramos a los Lobos, de Raúl Jiménez, en el octavo puesto con 50 puntos, mientras los Canarios son últimos con 21 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Norwich.

Wolves vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2021-22

Last modified: mayo 14, 2022

Etiquetas: Canal Wolves vs Norwich