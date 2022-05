Liga Española 2021-2022

El Cádiz y el Real Madrid firmaron un empate 1-1 en la jornada 37 de la Liga Española 2021-2022.

El partido arrancó de gran manera para el Real Madrid ya que a los 5 minutos Rodrygo sirvió a Mariano que no perdonó el 0-1, al 11 Marco Asensio perdonaba el segundo Blanco, pero tras eso el Cádiz respondía, al 35 Lunin salvaba un mano a mano, pero dos minutos después Rubén Sobrino encontraba el empate, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, al 59 Lunin cometió un penal sobre Negredo, pero el mismo Álvaro Negredo fallaba desde los once pasos, al 63 Mariano sacaba disparo peligroso, era un duelo abierto, parecía que habría gol en cualquier momento, sin embargo no llegó.

Con este empate el Cádiz arribó a 36 puntos cayendo a la zona de descenso, mientras Real Madrid ya es líder campeón con 85 unidades. En la última jornada de LaLiga, el Submarino Amarillo buscará su salvación visitando al Alavés, mientras los Merengues cerrarán recibiendo al Betis. Cádiz 1-1 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cádiz vs Real Madrid 1-1 Liga Española 2021-22

