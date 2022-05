Inter vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Serie A 2021-22

Serie A

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este domingo 22 de mayo en el cierre de temporada de la Serie A 2021-2022, cuando el Inter de Milán busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantener el sueño del título, pero recibirán a una Sampdoria que intentará dar la campanada en su visita al Giuseppe Meazza.

Hora y Canal Inter vs Sampdoria

Sede: Estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Inter vs Sampdoria en VIVO

El cuadro del Inter ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas y luchando con todo por el título, sin embargo saben que llegan a esta última fecha sin depender de si mismos, aunque intentarán cumplir su parte ganando. En 37 jornadas sumaron 24 triunfos, 9 empates y perdieron en 4 ocasiones.

El Internazionale viene de un buen triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Cagliari logrando superarlos 1-3 con doblete de Lautaro Martínez y uno más de Matteo Darmina.

Por su parte, la Sampdoria ha tenido una temporada irregular peleando en la zona baja, aunque ya salvados del descenso que era su principal objetivo. Ellos cosecharon 10 triunfos, 6 empates y fueron superados en 21 duelos.

Blucerchiati viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron a la Fiorentina logrando golearlos 4-1 con goles de Alex Ferrari, Fabio Quagliarella, Morten Thorsby y Abdelhamid Sabiri.

Tanto el Inter como la Sampdoria saben de la importancia de este partido ya que los dos quieren cerrar con el pie derecho, aunque con objetivos distintos; en la tabla general encontramos a I Nerazzurri como sublíder con 81 puntos y necesitan ganar y esperar que el Milán no sume para ser campeones, mientras que Blucerchiati está en el lugar 15 con 36 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inter vs Sampdoria.

