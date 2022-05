Sassuolo vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Serie A 2021-22

Serie A

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 22 de mayo en el cierre de temporada de la Serie A 2021-2022, cuando el Sassuolo busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita apagar la fiesta que ha preparado el Milán para festejar el título, saldrán con todo en su visita al MAPEI Stadium.

Hora y Canal Sassuolo vs Milán

Sede: MAPEI Stadium, Reggio Emilia, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Sassuolo vs Milán en VIVO

El cuadro del Sassuolo ha tenido una campaña buena en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que era su principal objetivo, aunque ya sin aspiraciones europeas. En 37 fechas suman 13 victorias, 11 empates y han caído en 13 ocasiones.

El Neroverdi viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia logrando superarlos 1-3 con doblete de Gianluca Scamacca y uno más de Domenico Berardi.

Por su parte, el Milán ha tenido una campaña espectacular que los tiene muy cerca de conseguir el ansiado título, pero saben que no pueden festejar todavía, necesitan ganar este domingo. Ellos cosechan 25 triunfos, 8 empates y perdieron en 4 duelos.

I Rossoneri viene de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Atalanta logrando superarlos 2-0 con goles de Rafael Leao y Theo Hernández.

Tanto el Sassuolo como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con todo, aunque toda la presión recae del lado del los Rossoneri que deben ganar si quieren ser campeones, pero la motivación del Neroverdi será apagar la fiesta visitante en esta Serie A que llega a su definición. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sassuolo vs Milán.

