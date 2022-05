Barcelona vs A-Leagues All Stars EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Mayo 2022

Amistosos

Gran partido nos espera este miércoles 25 de abril abriendo el día con el Barcelona en su último duelo de la temporada donde visitará al A-Leagues All Stars que intentará aprovechar su condición de local para quedarse con el triunfo en el ANZ.

Hora y Canal Barcelona vs A-Leagues All Stars

Sede: Stadium Australia, Sydney, Australia

Hora: 12:05 pm de España. 4:05 am de Centroamérica. 5:05 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:05 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:05 am PT / 6:05 am ET en Estados Unidos.

Canal: BarcaTV

Barcelona vs A-Leagues All Stars en VIVO

El cuadro del Barcelona viene de terminar una campaña agridulce en España donde finalizó en la segunda posición, muy lejos del Real Madrid que fue el campeón. Cerraron el pasado domingo cayendo en casa 0-2 ante el Villarreal.

El Barca estará viajando por primera vez en su historia a Australia y querrá darle a la afición un buen espectáculo, más allá de que se esperan muchos cambios con respecto al plantel titular.

Por su parte, el A-Leagues All Stars es un combinado de jugadores de la liga de Australia que tendrán la misión de hacerle frente a uno de los mejores cuadros del mundo, seguramente será una motivación importante para estos futbolistas.

Tanto el Barcelona como el A-Leagues All Stars saben de la importancia de este partido ya que ambos querrán aprovechar al máximo, para el Barca será una oportunidad para futbolistas que no han sido tan regulares, además marcará la despedida de algunos otros, mientras que para los Australianos es la oportunidad de mostrarse al mundo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs A-League All Stars.

