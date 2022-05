Libertad vs The Strongest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2022

Copa Libertadores 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 26 de mayo siguiendo con el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, cuando el Libertad busque aprovechar su condición de local para sumar y con ello asegurar su clasificación a la fase final, pero tendrán que recibir a The Strongest que saldrá a «matar o morir» en su visita al Defensores del Chaco.

Hora y Canal Libertad vs The Strongest

Sede: Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Hora: 6:00 pm de Paraguay y Bolivia. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Libertad vs The Strongest en VIVO

El cuadro del Libertad ha tenido una gran temporada en la Liga de Paraguay donde marchan como líderes. Vienen de un valioso triunfo el pasado domingo doblegando 1-0 al Nacional con solitaria anotación de Roque Santa Cruz al 90+1.

El Gumarelo ha tenido una buena actuación en la Libertadores donde suman 2 victorias, un empate y han perdido en un par de encuentros. Una de sus derrotas fue en la jornada pasada cayendo 2-0 en su visita al Athletico Paranaense.

Por su parte, The Strongest ha tenido una buena temporada en la Liga de Bolivia donde terminaron segundos de la tabla general. El pasado sábado superaron al Aurora con solitaria anotación de Jaime Arrascaita.

El Tigre ha tenido una actuación irregular en la Libertadores donde suman un triunfo, 3 empates y una derrota. Vienen de igualar 0-0 ante Caracas en la jornada pasada.

Tanto el Libertad como The Strongest saben de la importancia de este partido ya que los dos llegan dependiendo de si mismos para avanzar a la fase final de la Copa Libertadores; en la tabla general encontramos al Gumarelo como líder con 7 puntos, el empate les garantiza avanzar, mientras el Tigre es tercero con 6 unidades y solamente el triunfo les asegura el boleto. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Libertad vs The Strongest.

Libertad vs The Strongest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2022

Last modified: mayo 25, 2022

Etiquetas: Canal Libertad vs The Strongest