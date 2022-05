Huddersfield vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Ascenso Championship 2021-2022

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 29 de mayo en la gran final por el ascenso de la Championship 2021-2022, cuando el Huddersfield busque imponer su calidad y su mejor temporada para lograr el ansiado boleto a la Premier League, pero se medirán al Nottingham Forest que está motivado listo para volver a la Premier.

Hora y Canal Huddersfield vs Nottingham Forest

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Huddersfield vs Nottingham Forest en VIVO

El cuadro del Huddersfield cumplió con una gran temporada en la Championship donde finalizó en la tercera posición tras sumar 23 victorias, 13 empates y 10 descalabros, lo que le dio el boleto al Playoff por el ascenso.

The Terriers tuvo una serie sumamente dura en las semifinales del Playoff donde se midieron al Luton. En la ida lograron igualar 1-1 como visitantes, mientras que en casa se quedaron con la victoria gracias a solitaria anotación de Jordan Rhodes al 82.

Por su parte, el Nottingham Forest es uno de los clubes históricos de Europa. Tuvieron una buena temporada regular finalizando cuartos con 23 victorias, 11 empates y 12 partidos perdidos, para igual meterse al playoff por el ascenso.

Tricky Trees se midieron al Sheffield en las semifinales del Playoff. Como visitantes parecían perfilar el boleto a la final al ganar 1-2, sin embargo en casa cayeron también 2-1 para irse a los penales donde finalmente se quedaron con la victoria y el boleto.

Tanto el Huddersfield como el Nottingham Forest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para ascender, no hay margen de error, el vencedor estará la próxima temporada en la Premier League, mientras que el perdedor se irá con el amargo sabor de tener que volver a la Championship. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Huddersfield vs Nottingham Forest.

Huddersfield vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Ascenso Championship 2021-2022

Last modified: mayo 28, 2022

Etiquetas: Canal Huddersfield vs Nottingham Forest