Written by: abril 29, 2026 Europa League

Nottingham Forest vs Aston Villa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Europa League 2025-26

Nottingham Forest vs Aston Villa

¡Damas y caballeros, la Europa League se viste de gala con un duelo 100% inglés y 100% histórico! Este jueves, el City Ground arderá cuando el Nottingham Forest reciba al Aston Villa en la ida de las semifinales y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

No es un partido cualquiera: hablamos de dos equipos que saben lo que es reinar en Europa y que hoy buscan un boleto a la gran final en Estambul. 

El Forest de Vitor Pereira llega en estado de gracia, invicto en 8 juegos y tras meterle cinco al Sunderland; el optimismo en Nottingham no estaba tan alto desde los tiempos de Brian Clough.

En cuartos de final el Nottingham Forest dejó fuera al Porto en una serie muy cerrada.

En la otra esquina, los grandes favoritos: el Aston Villa de Unai Emery. El técnico español, que busca su quinta corona de Europa League, ha convertido a los ‘Villanos’ en una máquina de hacer goles, aunque vienen de un tropezón ante el Fulham. Ojo, que el Villa no llega a una final europea desde que ganaron la Copa de Europa en el 82. 

El Aston Villa no tuvo muchos problemas en los cuartos de final aplastando 7-1 en el global al Bolonia.

¿Podrá la mística del City Ground frenar al ‘Rey de la Europa League’ o el Villa dará el primer zarpazo hacia Estambul?

Nuestro pronóstico: Un partido de mucha estrategia y pocos riesgos. Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

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