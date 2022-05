México vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partidazo sumamente atractivo nos espera este lunes 30 de mayo siguiendo con la jornada 1 del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando México haga su debut con la misión de sumar sus tres primeros puntos, sin embargo saben que tendrán una dura prueba cuando se midan a Ghana que querrá demostrar que viene a competir con todo en el Lattre-de-Tassigny.

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México y Panamá. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

La selección de México se ha convertido en un asiduo participante de esta competencia que ya ganó en una ocasión, mientras que en la última edición, en 2019, se quedaron con la tercera posición al vencer a Irlanda desde el punto penal, po r lo que uno de sus objetivos será, al menos, igualar esa participación.

Los Tricolores, dirigidos por Raúl Chabrand, traen un equipo muy interesante con jugadores como Santiago Muñoz del Newcastle y Teun Wilke que milita en el SPAL de Italia, también destacan futbolistas como Efraín Álvarez, Santiago Naveda, Eugenio Pizzuto, Jorge Ruvalcaba, entre otros.

Por su parte, Ghana vuelve a Toulon tras una larga ausencia, ya que su última participación se remonta a la edición 2007 donde perdieron sus 3 partidos, por lo que el objetivo será mejorar esa presentación.

Los Africanos son comandados por Abdul Karim Zito y cuentan con una plantilla realmente desconocida, pero sabemos que suelen ser jugadores muy fuertes y que en categorías inferiores son potencia.

Tanto México como Ghana saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren arrancar su participación en Francia pensando en la clasificación, aunque en los pronósticos los Tricolores son claros favoritos por su mayor jerarquía, pero como ya mencionamos, los africanos suelen ser una incógnita. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Ghana.

