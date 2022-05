Polonia vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Arranca la actividad de la UEFA Nations League 2022-2023 este miércoles 1 de junio con un gran partido donde Polonia buscará aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo también pensando ya en el Mundial, pero tendrán que recibir a Gales que igual se tomará con mucha seriedad este duelo en su visita al Wroclaw Stadium.

Hora y Canal Polonia vs Gales

Sede: Estadio Municipal de Breslavia, Breslavia, Polonia

Hora: 6:00 pm de Varsovia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Polonia vs Gales en VIVO

La selección de Polonia sabe que se viene un verano muy movido y que debe aprovechar al máximo de cara a su participación en el Mundial donde estará haciendo su debut ante México, mientras que Argentina y Arabia Saudita completarán el sector.

Los Polacos llegan motivados ya que el pasado 29 de marzo lograron su boleto mundialista al vencer 2-0 a Suecia en el repechaje con goles de Robert Lewandowski y Piot Zielinski.

Por su parte, Gales se tomará con la mayor seriedad posible este partido, dado que ellos todavía no logran su boleto al Mundial y será el domingo cuando disputen el pasaje a Qatar, por lo que es vital llegar a punto a ese duelo que es el más importante del año para ellos.

Los Dragones tuvieron actividad por última vez el pasado 29 de marzo igualando 1-1 ante la República Checa en un amistoso, unos días antes habían vencido 2-1 a Austria en las semifinales del repechaje mundialista.

Tanto Polonia como Gales saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de conseguir la victoria que les permita arrancar la Liga de Naciones con el pie derecho, aunque la realidad es que los dos tienen objetivos mucho más allá de esta competencia en año mundialista. En los pronósticos los Polacos son favoritos, pero los Dragones irán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Polonia vs Gales.

