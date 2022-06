Japón vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Amistosos

Abrimos las emociones de este jueves 2 de junio siguiendo con la intensa actividad de la Fecha FIFA, cuando Japón inicie su preparación oficial rumbo al Mundial 2022, tendrá una buena primera prueba cuando se midan a Paraguay que querrá aprovechar este duelo en la cancha del Domo de Sapporo.

Hora y Canal Japón vs Paraguay

Sede: Sapporo Dome, Sapporo, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México. 6:00 am de Paraguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Japón vs Paraguay en VIVO

La selección de Japón se ha ido consolidando como una potencia de Asia y otra vez los estará representando en el próximo Mundial donde compartirá grupo con Alemania y España, así como una selección que saldrá del repechaje, saben que es vital llegar a punto si quieren competir.

Los Nipones tuvieron una eliminatoria sólida terminando segundos del Grupo B por debajo de Arabia Saudita, pero arriba de Australia. Su último partido fue el 29 de marzo empatando en casa 1-1 ante Vietnam, aunque ya sin nada que pelear.

Por su parte, Paraguay está de gira por Asia donde empieza a preparar un nuevo ciclo mundialista de cara al 2026, lo hará de la mano de Guillermo Barros Scheletto que sabe que hay mucho tiempo para las siguientes eliminatorias, pero que cada duelo debe ser aprovechado al máximo.

Los Guaraníes volvieron a fallar en su sueño mundialista al quedar octavos en la CONMEBOL. En su último partido, el pasado 29 de marzo, cayeron 2-0 en su visita a Perú.

Tanto Japón como Paraguay saben de la importancia de este partido ya que es una buena oportunidad de medir su nivel de cara a lo que viene, aunque en los pronósticos los Nipones son favoritos al estar en casa y ser los que se están preparando para el Mundial, mientras que para la Albirroja apenas inicia un largo proceso. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Paraguay.

