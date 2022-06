Corea del Sur vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Amistosos

Partidazo con sabor a Mundial tendremos este jueves 2 de junio siguiendo con la Fecha FIFA, cuando Corea del Sur busque aprovechar al máximo la oportunidad de medirse a Brasil, que saldrá a imponer su jerarquía en su visita a Seúl.

Hora y Canal Corea del Sur vs Brasil

Sede: Estadio Mundialista de Seúl, Seúl, Corea del Sur

Hora: 8:00 pm de Corea del Sur. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos. 1:00 pm de España, Alemania, Francia e Italia.

Canal: beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Corea del Sur vs Brasil en VIVO

La selección de Corea del Sur se ha consolidado como una potencia de Asia y otra vez los estará representando en el próximo Mundial donde compartirá el Grupo H junto a Uruguay, Ghana y Portugal, por lo que saben que es vital aprovechar cada amistoso y más ante rivales de esta jerarquía.

Los Sur-Coreanos tuvieron una eliminatoria sólida terminando segundos del Grupo A por debajo únicamente de Irán y por arriba de los Emiratos Árabes Unidos. Su último duelo fue el pasado 29 de marzo cayendo 1-0 ante UAE.

Por su parte, Brasil es una de las grandes candidatas a ser campeón del Mundo en Qatar, sin embargo saben que no será nada fácil y es vital la preparación para llegar a punto. Ellos compartirán el sector G junto a Serbia, Suiza y Camerún.

La Canarinha no tuvo complicaciones en la Eliminatoria de la CONMEBOL donde terminó como líder invicto. Su último duelo fue el 29 de marzo aplastando 0-4 a Bolivia con doblete de Richarlison y anotaciones de Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes.

Tanto Corea del Sur como Brasil saben de la importancia de este partido ya que será el primero de preparación rumbo al Mundial para ambas selecciones y querrán aprovecharlo al máximo, cada vez queda menos tiempo y todavía menos partidos, por lo que cada duelo es vital. En los pronósticos la Canarinha es favorita, pero los Sur-Coreanos están en casa e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Brasil.

Corea del Sur vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Last modified: junio 1, 2022

Etiquetas: Brasil