Argentina vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 4 de junio en el cierre de la fase de grupos del sector A en el Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Argentina busque imponer su buen momento para sumar y con ello firmar su clasificación a la fase final, pero recibirán a Francia que intentará imponer su condición de local en la cancha del Stade De Lattre-de-Tassigny.

Hora y Canal Argentina vs Francia

Sede: Stade De Lattre-de-Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México y Panamá. 12:30 am de Argentina. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

La selección de Argentina ha impuesto condiciones en esta fase de grupos donde han sumado par de triunfos, aunque lo han hecho anotando apenas 2 goles, pero sin recibir ninguno, por lo que intentarán mantenerse sólidos en este cierre de fase de grupos.

La Albiceleste viene de una gran victoria el pasado miércoles cuando se midieron a Panamá logrando superarlos con solitaria anotación de Alejandro Garnacho.

Por su parte, Francia era considerado uno de los grandes favoritos al título al estar en casa, sin embargo su desempeño ha sido irregular con un triunfo y una derrota por penales, con lo que llegan sin margen de error a esta última jornada.

Les Bleus viene de una gran victoria en la jornada pasada, el miércoles, cuando se midieron a Arabia Saudita logrando aplastarlos 5-0 con doblete de Yanis Cimignani y anotaciones de Maghnes Akliouche, Yoann Cathline y Sékou Mara.

Tanto Argentina como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo sabiendo que no hay margen de error, el ganador estará en la fase final, mientras que el perdedor quedará eliminado, un empate le daría el boleto a la Albiceleste, por lo que es favorita. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Francia.

