México vs Indonesia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partido de «vida o muerte» tendremos este domingo 5 de junio en el cierre de la fase de grupos del sector B en el Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando México busque sumar un triunfo que les permita aspirar a clasificar, sin embargo tendrán que medirse a Indonesia que llega motivado listo para sumar el botín en su visita al Stade De Lattre-de-Tassigny.

Hora y Canal México vs Indonesia

Sede: Stade De Lattre-de-Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México y Panamá. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina. 9:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

México vs Indonesia en VIVO

La selección de México llegaba con mucha ilusión a esta competencia, sin embargo su desempeño ha sido irregular con una victoria y una derrota, situación que los tiene obligados a ganar este domingo y esperar para ver si les alcanzar para clasificar.

Los Tricolores vienen de un amargo golpe el pasado jueves, en la jornada 2, cuando se midieron a Venezuela en un duelo sumamente cerrado que parecía terminaría con empate a uno con gol de Ramón Juárez, sin embargo un error al 90 les costó caro siendo vencidos 2-1.

Por su parte, Indonesia ha sorprendido llegando a esta última jornada con vida e intentando dar la campanada, suman un triunfo y una derrota e intentará cerrar con el pie derecho.

Los Asiáticos vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando se midieron a Ghana logrando superarlos con solitaria anotación de Raka Cahyana, por lo que están motivados.

Tanto México como Indonesia saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan en igualdad de circunstancias, el ganado mantendrá la velita encendida, mientras que el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos el Tricolor es favorito, pero no puede caer en excesos de confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Indonesia.

México vs Indonesia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Last modified: junio 4, 2022

Etiquetas: Canal México vs Indonesia