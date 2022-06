Perú vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Amistosos

Partido importantísimo tendremos este domingo 5 de junio en un amistoso internacional donde Perú buscará ponerse a punto para disputar el repechaje rumbo a Qatar, tendrá una gran prueba ya que se medirá a Nueva Zelanda que se encuentra en la misma situación, por lo que ambos se lo tomarán con la mayor seriedad posible.

Hora y Canal Perú vs Nueva Zelanda

Sede: Estadio Cornella-ElPrat, Barcelona, España

Hora: 5:30 pm de España. 9:30 am de Costa Rica y Centroamérica. 10:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ATV en Perú. Fox Deportes en Estados Unidos.

Perú vs Nueva Zelanda en VIVO

La selección de Perú está totalmente concentrados en el duelo del lunes de la próxima semana donde estarán disputando el repechaje rumbo al Mundial 2022, por lo que saben que es vital este amistoso que será el último antes de ese importante juego.

Los Incas, de la mano de Ricardo Gareca, están buscando un segundo Mundial consecutivo, están cerca, pero se viene lo más importante después de una gran Eliminatoria de la CONMEBOL donde remontaron para terminar quintos.

Por su parte, Nueva Zelanda también está en un proceso de preparación rumbo al Repechaje para definir su boleto a Qatar, ellos estarán midiéndose a Costa Rica el martes de la próxima semana en partido donde el ganador estará en Qatar y el perdedor se irá eliminado.

Los All Whites no tuvieron problemas en las Eliminatorias de Oceanía donde aplastaron 5-0 a Islas Salomón, con doblete de Bill Tuiloma, en la gran final el pasado 30 de marzo.

Tanto Perú como Nueva Zelanda saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones se están preparando para disputar el repechaje, por lo que será una buena prueba y una gran parámetro rumbo a lo que viene, además para los entrenadores será una oportunidad de afinar los últimos detalles. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Perú vs Nueva Zelanda.

