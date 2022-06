Amistosos

Seguimos con la intensa actividad de la Fecha FIFA este jueves 9 de junio cuando Arabia Saudita vuelve a la actividad con la misión de sumar un triunfo siguiendo su preparación rumbo al Mundial 2022, tendrán una buena prueba ante Venezuela que saldrá decidido a imponer su calidad en la cancha del Nueva Condomina.

Hora y Canal Arabia Saudita vs Venezuela

Sede: Estadio Nueva Condomina, Murcia, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Arabia Saudita vs Venezuela en VIVO

La selección de Arabia Saudita se está preparando con todo para el Mundial 2022 donde compartirá sector con México y Argentina, por lo que una gran comunidad latina estará al pendiente de lo que hagan este jueves.

Los Árabes vienen de una dura derrota el pasado domingo, en esta misma cancha, donde se midieron a Colombia siendo superados 1-0 con gol tempranero, pero esperan que les haya servido para afinar detalles.

Por su parte, Venezuela está en un proceso distinto ya que ellos no lograron el boleto mundialista y sus objetivos están puestas en el ciclo rumbo al 2026, aun así buscan aprovechar este duelo al máximo.

La Vinotinto viene de un buen triunfo el pasado miércoles en duelo amistoso donde lograron derrotar 1-0 a Malta con solitaria anotación de Salomón Rondón.

Tanto Arabia Saudita como Venezuela saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo. En los pronósticos los Árabes son ligeros favoritos al ser los que se preparan para el Mundial, pero la Vinotinto saldrá con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arabia Saudita vs Venezuela.

Arabia Saudita vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Last modified: junio 8, 2022

Etiquetas: Arabia Saudita